51 украинский беспилотник перехватили над Россией ночью
Минувшей ночью над территорией семи российских регионов и над Азовском морем уничтожили 51 дрон противника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны страны.
Их сбили с помощью дежурных средств ПВО.
18 беспилотников ликвидировали над Тамбовской областью, 16 — над Белгородской областью, по четыре — над Брянской, Липецкой и Орловской областями, три — над Воронежской областью и один — над Курской областью. Кроме того, один дрон уничтожен над акваторией Азовского моря.
Таким образом, российские военные пресекли попытки Украины совершить террористические атаки в стране.