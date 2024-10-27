51 украинский беспилотник перехватили над Россией ночью

Их сбили с помощью дежурных средств ПВО.

18 беспилотников ликвидировали над Тамбовской областью, 16 — над Белгородской областью, по четыре — над Брянской, Липецкой и Орловской областями, три — над Воронежской областью и один — над Курской областью. Кроме того, один дрон уничтожен над акваторией Азовского моря.

Таким образом, российские военные пресекли попытки Украины совершить террористические атаки в стране.