51 спуск и 43 часа работы: водолазы заделали пробоины у танкера Koala с мазутом

Водолазы Балтийского филиала Морспасслужбы загерметизировали повреждения корпуса танкера Koala, тонувшего в порту Усть-Луги. Для этого специалисты использовали подводные сварочные аппараты, сообщили в ФГБУ «Морспасслужба».

На повреждения наложили металлические листы. Водолазы выполнили 51 спуск, работы длились 43 часа. Сейчас специалисты приступили к откачке воды из шахт правого борта, она попала внутрь через пробоину.

В грузовых танках судна разогревают мазут, пар подают с берега. Всего на борту около 130 тыс. тонн мазута. Его можно выгрузить только в теплом состоянии.

К танкеру направили аварийно-спасательное судно «Балтика», которое обеспечивает безопасные условия для проведения водолазных работ. Сейчас идет подготовка к буксировке судна на рейд морского порта Усть-Луга.

Танкер Koala начал тонуть в одном из портов Ленинградской области ночью 9 февраля. На борту находится 130 тыс. тонн мазута. Перед тем, как судно начало наполняться водой, в его машинном отделении раздалась серия из трех взрывов. Предполагается, что танкер могли заминировать.