51-летнего жителя Петербурга укусили за палец, и через 13 дней он скончался

Житель Санкт-Петербурга огрызнулся на прохожего и показал ему средний палец, после чего мужчина укусил его. Об этом сообщает SHOT .

Инцидент произошел в конце прошлого месяца. 51-летний петербуржец Алексей проходил рядом с детсадом на Народной улице и заметил незнакомца, который вел себя неадекватно. Тогда будущий пострадавший выругался на собеседника и показал ему средний палец.

После этого мужчина напал на Алексея и укусил. На пальце осталось повреждение. Пострадавший не пошел ни в полицию, ни в больницу, надеялся, что все пройдет самостоятельно.

Однако через 13 суток, когда укушенный палец стал темным и набух, потерпевший все же обратился в больницу. Доктор сразу отправил Алексея в реанимацию, но там он скончался. По предварительной информации, гибель произошла из-за некротизирующей инфекции.

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