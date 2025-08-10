50 гр еды достаточно: девушка заморила голодом котенка из московского приюта

Позднее она написала волонтерам, что с животным что-то не так, и на время вернула его, сославшись на свою занятость. Одна из волонтеров увидела Джека и поняла, что ему осталось немного. Коту был год, но при этом он весил только 1,5 кг, не мог стоять, ходил под себя и есть мог со шприца.

Спасители приступили к выхаживанию котенка, но хозяйка вдруг передумала и захотела вернуть его себе. Она заявила волонтерам, что 50 граммов еды в день для него — это норма, а добровольцев назвала бездарями. Тогда девушке отказали в возвращении питомца.

У Джека диагностировали тяжелую неврологическую форму инфекционного перитонита. Это заболевание поражает нервную систему и мешает коту нормально ходить. Волонтеры также планируют бороться за наказание для его экс-хозяйки.

Сама девушка представила другую версию: она начала лечить котенка без предупреждения, а еще когда она его забрала из приюта, то обнаружила у питомца вши. Затем экс-хозяйка отдала Джека на передержку, чтобы перейти на удаленный график работы. Девушка считает, что волонтеры «украли» кота. Она уже написала на них заявление в полицию.