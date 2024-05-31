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5 противокорабельных ракет и более 30 дронов ВСУ уничтожили в РФ ночью

Прошедшей ночью были ликвидированы 5 противокорабельных ракет «Нептун» и 32 украинских беспилотника самолетного типа над территорией четырех областей РФ, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

Они перехвачены и сбиты с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО).

Ракеты и 29 дронов противника уничтожили над территорией Краснодарского края, по одному дрону — в Воронежской, Белгородской и Тамбовской областях.

Российские военные смогли пресечь несколько попыток ВСУ совершить террористические атаки по объектам на территории страны.

Из-за нападения беспилотников на Темрюкской нефтебазе на Кубани произошел пожар. Огонь уже потушили.