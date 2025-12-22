5 человек пострадали при столкновении «Газели» со скорой помощью в Москве
Фото - © Telegram-канал 112
Пять человек получили травмы при столкновении «Газели» со скорой помощью в Москве. ДТП случилось на пересечении улиц Лазо и Перовской, сообщает «112».
Пострадавшие получили травмы и ушибы. Трех врачей, которые были в карете скорой помощи, увезли в больницу.
На опубликованной записи видно, что у скорой помощи смяло правую переднюю пассажирскую дверь. Стекло на задней, предположительно, разбилось.
Скорая помощь после столкновения протаранила знак «Пешеходный переход».
«Газель» въехала в рекламный щит, стоящий на земле. У нее разбит капот. На месте происшествия находятся другие врачи и сотрудники ГАИ.
По данным «МК: срочные новости», «Газель» после ДТП въехала в ларек с мороженым. Строение не получило серьезных повреждений.
