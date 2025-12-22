сегодня в 15:47

5 человек пострадали при столкновении «Газели» со скорой помощью в Москве

Пять человек получили травмы при столкновении «Газели» со скорой помощью в Москве. ДТП случилось на пересечении улиц Лазо и Перовской, сообщает « 112 ».

Пострадавшие получили травмы и ушибы. Трех врачей, которые были в карете скорой помощи, увезли в больницу.

На опубликованной записи видно, что у скорой помощи смяло правую переднюю пассажирскую дверь. Стекло на задней, предположительно, разбилось.

Скорая помощь после столкновения протаранила знак «Пешеходный переход».

«Газель» въехала в рекламный щит, стоящий на земле. У нее разбит капот. На месте происшествия находятся другие врачи и сотрудники ГАИ.

По данным «МК: срочные новости», «Газель» после ДТП въехала в ларек с мороженым. Строение не получило серьезных повреждений.

