5 человек мертвы: мужчина взорвал гранату в поезде под Житомиром

Взрыв прогремел в поезде в Житомирской области на Украине. Предварительно, гранату взорвал мужчина, который пытался избежать задержания. Есть погибшие, сообщает РИА Новости со ссылкой на РБК-Украина.

Инцидент произошел в городе Овруч. На данный момент известно, что в результате взрыва погибли пять человек.

По предварительным данным, мужчина, устроивший подрыв, находился в розыске. Он взорвал гранату в тот момент, когда его пытались задержать.

По данным украинского телеканала «Общественное», подрывник — житель Харькова, ранее пытавшийся незаконно пересечь границу. В СМИ сообщили, что среди погибших — сотрудница погранслужбы, двое гражданских и двое военных. Сам подрывник скончался в машине скорой помощи.

Полиция Украины заявила, что задержанному было 23 года. Там также утверждают, что смертельные ранения получили три женщины 29, 58 и 82 лет. Кроме того, местные правоохранители сообщили о 12 пострадавших.

Ранее мужчина взорвал страйбольную гранату в Мосметро. В результате его действий осколками зацепило ребенка.

