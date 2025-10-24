5 человек мертвы: мужчина взорвал гранату в поезде под Житомиром
Взрыв прогремел в поезде в Житомирской области на Украине. Предварительно, гранату взорвал мужчина, который пытался избежать задержания. Есть погибшие, сообщает РИА Новости со ссылкой на РБК-Украина.
Инцидент произошел в городе Овруч. На данный момент известно, что в результате взрыва погибли пять человек.
По предварительным данным, мужчина, устроивший подрыв, находился в розыске. Он взорвал гранату в тот момент, когда его пытались задержать.
По данным украинского телеканала «Общественное», подрывник — житель Харькова, ранее пытавшийся незаконно пересечь границу. В СМИ сообщили, что среди погибших — сотрудница погранслужбы, двое гражданских и двое военных. Сам подрывник скончался в машине скорой помощи.
Полиция Украины заявила, что задержанному было 23 года. Там также утверждают, что смертельные ранения получили три женщины 29, 58 и 82 лет. Кроме того, местные правоохранители сообщили о 12 пострадавших.
