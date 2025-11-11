сегодня в 17:57

42 человека пострадали при обрушении балкона в Чечне

В селе Ишхой-Юрт Гудермесского района в Чеченской Республике на похоронах на Интернациональной улице обрушился балкон. Пострадали 42 человека, сообщает « 112 ».

За похоронами с деревянного балкона частного дома следили местные жители. Однако конструкция не смогла выдержать столь большого количества людей и обвалилась.

Всех 42 пострадавших отвезли в местную больницу. Двое из них в тяжелом состоянии.

На опубликованном фото видно, что деревянная конструкция полностью развалилась.

Ранее в подмосковном Красногорске частично обрушился фрагмент конструкции горнолыжного комплекса при демонтаже. После этого сотрудники ГСУ СК России по региону возбудили уголовное дело по статье 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».

