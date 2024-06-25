сегодня в 09:08

4 тела нашли на месте пожара в бывшем здании НИИ «Платан во Фрязине

Тела четырех человек нашли на месте пожара во Фрязине в Подмосковье. Там горело бывшее здание НИИ «Платан», сообщает ТАСС.

В правоохранительных органах уточнили, что тела обнаружили на седьмом этаже. Сейчас устанавливаются их пол и личности.

Пожар в бывшем здании НИИ «Платан» во Фрязине охватил площадь в 5 тыс. кв. м. Спасателям удалось потушить открытое горение. Прокуратурой проводится проверка по факту пожара. Двое погибших выпали из окна, еще шесть — находились внутри здания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о том, что врачи борются за жизнь пострадавшего при пожаре во Фрязине.

«Мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее предоставить информацию родным пострадавших», — сказал Воробьев.