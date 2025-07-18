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4 человека погибли в упавшем автомобиле в реку в Нижегородской области

Четверо людей погибли после того, как машина «УАЗ» упала в реку Пьяну рядом с населенным пунктом Пильна в Нижегородской области. Об этом рассказал газете «Известия» источник.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 17 июля. Машина свалилась в реку с проселочной дороги.

Тела искали водолазы. Они извлекли трупы двух мужчин и столько же женщин.

Травмы получил еще один мужчина, родившийся в 1991 году.

Ранее в Москве во время соревнования «Две реки» на Пречистенской набережной велосипедисты массово упали в реку. Это произошло из-за девушки, которая медленно ехала.