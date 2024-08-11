35 дронов ВСУ и четыре ракеты «Точка-У» сбиты в России ночью

Прошедшей ночью в регионах РФ ликвидированы 35 украинских беспилотников самолетного типа и четыре ракеты «Точка-У», сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

Их сбили с помощью дежурных средств ПВО.

Так, 14 дронов ВСУ и четыре тактические ракеты «Точка-У» уничтожены над территорией Курской области, 16 беспилотников — над Воронежской областью, три — над Белгородской областью, а также по одному — над Брянской и Орловской областями.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, что сбитая украинская ракета упала на жилой дом в Курске. Он назвал атаки ВСУ на регион вероломными.