33 человека убиты во время взрыва на свадьбе на юге Сирии Происшествия сегодня в 10:24 Фото - © скриншот

33 человека были убиты во время взрыва на свадьбе в провинции Дераа в Сирии. Неизвестные бросили две гранаты в место, где проходило празднование, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.

Пострадали 19 человек. Среди них есть дети. У большинства пострадавших легкие и средние травмы. Одному из раненых отрезали ногу из-за тяжелого ранения. Местные силовики обнаружили виновных. Они увеличили меры безопасности, которые направлены на защиту граждан. На опубликованной записи гости свадьбы танцуют под веселую музыку. Затем откуда-то сбоку раздается взрыв. Люди начали паниковать.