300 млн долгов: чинивший упавший под Ивановом Ан-22 завод на грани банкротства

Завод, который проводил ремонт разбившегося в Ивановской области самолета Ан-22, находится на грани банкротства, у него долги на почти 300 млн рублей, сообщает Mash .

9 декабря 2025 года самолет Минобороны России Ан-22 рухнул в Ивановской области в районе Уводьковского водохранилища. Обломки воздушного судна нашли в воде. Он совершал облет после ремонта. На борту находились семь человек, все они погибли.

Приоритетная версия падения Ан-22 — ошибки при проведении ремонта. По предварительной информации, на борту отказали рулевые приводы, так как эти агрегаты могли неправильно собрать или некачественно обслужить.

Самолет отправили в облет сразу после ремонта, которой провели на 308-м Ивановском авиазаводе. Предприятием управляет АО «Авиаремонт».

У этого завода есть проблемы: 12 декабря там отключат свет, в судах находятся 9 исков от «Энергосбыт Плюс» почти на 20 млн рублей. Кроме того, с сентября сотрудникам предприятия почти не платят. Около 1 тыс. работников формально в штате, но многие находятся в отпуске. С зарплатой разберутся не раньше января, хотя приставы уже выбивают 57 млн рублей по этим задолженностям.

Еще ПАО «Ил» требует у предприятия вернуть 184,6 млн рублей по госконтракту на обслуживание военно-транспортных самолетов.

