30 млн рупий и яд змеи: в Индии двое сыновей убили отца ради денег

В Индии два сына убили своего отца из-за жажды наживы. По информации CNN-News18, братья реализовали свой замысел, используя ядовитую змею, чтобы имитировать несчастный случай, сообщает «Царьград» .

Мотивом сыновей было получение 30 миллионов рупий (приблизительно 27 миллионов рублей) — сумма, на которую была застрахована жизнь их отца. После внезапной смерти представители страховой компании, заподозрив неладное, обратились в правоохранительные органы. Было инициировано расследование.

Следствие установило, что сыновья приобрели индийского крайта — змею, чей яд обладает смертельным действием. Они подбросили опасную рептилию в дом отца, и он скончался до приезда медиков.

Затем братья обратились в полицию, предложив свою версию произошедшего. Мужчинам грозит тюремное заключение за преднамеренное убийство отца.

