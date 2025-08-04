3 пассажира отравились после ужина на борту прогулочного теплохода в Петербурге

После речной прогулки по Санкт-Петербургу, проходившей под разведенными мостами, три пассажира теплохода почувствовали себя плохо. Предположительно, они отравились ужином, предложенным на борту, сообщает «Бриф24» .

В конце июля компания из пяти человек совершила водную экскурсию. В процессе прогулки им сервировали мясные и сырные закуски.

На следующий день у трех пассажиров поднялась температура. Медицинское обследование выявило у двоих отравление, а у третьего — сальмонеллез.

По информации «78», один из пострадавших сообщил о повышении температуры почти до 40 градусов и состоянии бреда. Прибывший врач предположил, что причина недомогания кроется не в качестве продуктов, а в несоблюдении гигиены при приготовлении пищи. Вероятной причиной назвали грязные руки повара или недостаточно тщательную обработку посуды.