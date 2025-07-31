3 балкона сгорели в Москве из-за вышедшей из-под контроля драки

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Ночью в Солнцевском проезде в Москве произошел пожар, по итогам которого сгорели три балкона. Он случился из-за вышедшей из-под контроля драки между двумя парнями, сообщает « 112 ».

Двое мужчин покинули свои квартиры, чтобы «поговорить». Произошла драка, после чего на балконе началось возгорание. Скорее всего, кто-то не успел затушить сигарету.

В результате инцидента сгорели три балкона. Пожар удалось потушить на 18 квадратных метрах площади. Жителей подъезда вынуждены были эвакуировать.

Молодых людей задержали сотрудники правоохранительных органов. Теперь им предстоит мириться в отделении полиции.

Ранее несколько автобусов загорелись в Кубинке Одинцовского округа в Подмосковье. Был риск, что огонь перекинется на находящиеся рядом дома.