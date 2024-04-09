27 терактов предотвратили на российских объектах в 2024 году

НАК сообщил о предотвращении 27 терактов в России в 2024 году

27 терактов предотвратили на российских объектах транспорта, оборонной промышленности и топливно-энергетических комплексах в 2024 году, сообщает пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК).

В Москве состоялось заседание НАК под руководством председателя комитета, директора ФСБ России Александра Бортникова. Он отметил, что украинская сторона организует разные преступления на территории РФ. Для их совершения Киев использует международные террористические подполья.

В том числе противник активизировал деятельность по нанесению ущерба транспортной и топливно-энергетической инфраструктуре, а также предприятиям оборонной промышленности. Меры по обеспечению безопасности принимают органы власти и силовики.

«В результате своевременных действий предотвращено 27 терактов на таких объектах. Пресечены попытки проникновения на территорию России украинских диверсионно-разведывательных формирований», — говорится в сообщении пресс-службы.

Активно меняющаяся обстановка требует совершенствования действий госорганов. В связи с этим на заседании определили дополнительные меры по усилению безопасности объектов.