23-летний парень пытался вызвать эрекцию перед футболом и умер

сегодня в 17:41

В Бразилии 23-летний парень принял лекарство для эрекции перед футболом и умер

В Бразилии 23-летний парень умер после того, как выпил лекарство от эректильной дисфункции и пошел играть в футбол. Точная причина смерти пока неизвестна, но перед госпитализацией молодой мужчина жаловался на сильные боли в голове, сообщает Correo со ссылкой на телеканал Bahia.

Бразильцу стало плохо днем 19 октября в штате Баия (северо-восток страны). На месте происшествия парень рассказал, что его состояние ухудшилось после приема лекарства от слабой эрекции. Родители увезли его в больницу.

Пациент оставался под врачебным наблюдением всю ночь, но к утру ему резко стало плохо. Врачи пытались реанимировать парня, однако спасти его не удалось.

Делом занимается полиция. Ожидается, что точная причина смерти 23-летнего бразильца будет названа после вскрытия.

