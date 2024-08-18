2 женщины пострадали после удара ВСУ по селу в Белгородской области
Гладков: 2 женщины ранены осколками после удара ВСУ по Белгородской области
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Украинские войска обстреляли село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Получили ранения две женщины. У одной плечо задело осколком, также доктора обнаружили у нее баротравму.
Второй женщине осколок попал в шею. Ее отвезли в больницу.
Также в результате атаки ВСУ получили повреждения частные дома жителей села Новая Таволжанка. Разбиты окна, осколками изрешечены фасады и крыши.
Ранее над Белгородской областью объявляли ракетную опасность. Жителям рекомендовали не выходить из дома, пока ее не отменят.