2 женщины пострадали после удара ВСУ по селу в Белгородской области

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Гладков: 2 женщины ранены осколками после удара ВСУ по Белгородской области

Украинские войска обстреляли село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Получили ранения две женщины. У одной плечо задело осколком, также доктора обнаружили у нее баротравму.

Второй женщине осколок попал в шею. Ее отвезли в больницу.

Также в результате атаки ВСУ получили повреждения частные дома жителей села Новая Таволжанка. Разбиты окна, осколками изрешечены фасады и крыши.

Ранее над Белгородской областью объявляли ракетную опасность. Жителям рекомендовали не выходить из дома, пока ее не отменят.