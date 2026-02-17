2 россиян остаются в больнице с травмами после падения лифта в тайском отеле

Два гражданина России остаются в больнице после ЧП с падением лифта в тайском отеле. Они получают необходимую медпомощь, сообщает ТАСС .

Лифт рухнул в отеле Tuana Hotels Casa Del Sol на Пхукете. Внутри были российские туристы. Всего пострадали шесть человек.

Как рассказал генконсул РФ в провинции Пхукет Егор Иванов, шестерых пострадавших после случившегося доставили в больницы. На данный момент в медучреждении остаются двое россиян. У них диагностированы травмы ног средней тяжести. Медики оказывают им необходимую помощь.

Четыре человека, включая детей, уже выписаны.

