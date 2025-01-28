2 машины столкнулись на Большой Академической улице в Москве

Два автомобиля столкнулись друг с другом на Большой Академической улице Москвы рядом с домом 15к1. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте происшествия работают сотрудники городских служб. Они выясняют причины произошедшего. Информации о том, какое количество людей пострадало, нет.

Движение в зоне аварии затруднено на расстоянии три километра. Водителям рекомендуют искать пути объезда.

Ранее ДТП произошло на Царицынском путепроводе неподалеку от Бакинской улицы, дома 31с2.