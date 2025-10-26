сегодня в 14:54

19 подравшихся у ЖК «Прокшино» могут сесть в колонию на 7 лет в Москве

19 человек, которые принимали участие в массовой драке в жилом комплексе «Прокшино» в Москве, могут сесть в колонию на срок до семи лет. Суммарно в отделения полиции забрали 80 человек, сообщает SHOT .

Правоохранители выяснили, что 19 участников драки подпадают под статью «Хулиганство». Их могут отправить в колонию на семь лет. Мужчин задержали.

Двоих людей могут лишить полученного гражданства России. Против еще 65 составили административные протоколы.

Днем 25 октября несколько десятков мигрантов начали драться рядом с ЖК «Прокшино» в Москве. Они использовали лопаты и кидались друг в друга палками.

