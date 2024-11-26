17-летняя москвичка обвинила полицейского в изнасиловании

В Москве 17-летняя девушка, которую заподозрили в сбыте наркотиков, обвинила инспектора ППС в изнасиловании. Он предложил ей либо секс с ним, либо уголовное дело, сообщает MSK1.RU .

Инцидент произошел вечером 23 ноября возле Тимирязевского парка. По словам девушки, в тот день она встретилась со своим другом, молодые люди отправились на прогулку. Спустя полтора часа их остановили сотрудники ППС.

Полицейские заподозрили девушку в том, что она прятала закладку. Сама пострадавшая это опровергла. Девушка позже сделала тест на наличие наркотиков в крови. Он оказался отрицательным.

Сотрудники ППС попросили молодых людей по очереди сесть в служебную машину. Друг девушки пошел первым и вышел спустя 10 минут. Когда потерпевшая села в машину, по ее словам, полицейские отобрали у нее телефон и начали изучать содержимое. Показывать удостоверение личности они отказались.

По словам девушки, в итоге ППС-ники предложили ей заняться с ними сексом. В ином случае они грозились возбудить в отношении несовершеннолетней уголовное дело по статье 228 УК РФ. Девушка согласилась на предложение. По ее словам, пока один полицейский ее насиловал, второй караулил.

В какой-то момент рядом проехала другая патрульная машина. К тому моменту девушка сидела зареванная у дороги. Между насильником пострадавшей и полицейским из второй патрульной машины началась перепалка. В итоге первый высадил 17-летнюю в переулке и сказал, что произошедшее «останется между ними».

Девушка написала заявление. В ведомстве провели внутреннюю служебную проверку, которая подтвердила ее слова. Начальник главного управления МВД по Москве Олег Баранов уволил руководителей и нескольких сотрудников отдела полиции по району Коптево. По факту изнасилования ведется расследование.