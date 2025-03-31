16-летняя девушка надела черное платье и покончила с собой в Щелкове

Трагедия произошла в подмосковном Щелкове — 16-летняя девушка покончила с собой. Перед этим она надела черное платье, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

При этом о своих планах девушка рассказывала близким. Судя по всему, некоторые не воспринимали ее серьезно, а другие пытались отговорить.

Вечером школьница позвонила матери из дома и сказала, что на этот раз решила все окончательно. Когда мать пришла домой, дочь уже была мертва. Что стало причиной такого поступка, неизвестно.

Ранее 14-летний подросток покончил с собой в квартире в Москве. После развода родителей мальчик жил с бабушкой и дедушкой.