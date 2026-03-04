16-летняя девочка таинственно исчезла в Дагестане в конце февраля

16-летняя Зайнаб Г. таинственно исчезла 28 февраля в дагестанской Махачкале примерно в 07:00. Об этом сообщает Telegram-канал « ЧП Кавказ ».

Зайнаб Г. вышла из дома на улице Приборной в Махачкале. После этого ее больше не видели.

Причина исчезновения неизвестна. Жителей Дагестана попросили сообщить правоохранителям, если появится какая-либо информация о местоположении.

Ранее исчезнувшего 25 февраля в Янине Ленинградской области 17-летнего подростка нашли. Он жив.

