16-летняя девочка таинственно исчезла в Дагестане в конце февраля
16-летнюю девочку ищут в Дагестане с конца февраля
Фото - © Виктор Затолокин/Victor Zatolokin / Фотобанк Лори
16-летняя Зайнаб Г. таинственно исчезла 28 февраля в дагестанской Махачкале примерно в 07:00. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Кавказ».
Зайнаб Г. вышла из дома на улице Приборной в Махачкале. После этого ее больше не видели.
Причина исчезновения неизвестна. Жителей Дагестана попросили сообщить правоохранителям, если появится какая-либо информация о местоположении.
Ранее исчезнувшего 25 февраля в Янине Ленинградской области 17-летнего подростка нашли. Он жив.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.