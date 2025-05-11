16-летний россиянин «сломался» после аварии на мопеде в Таиланде

Mash: тайские врачи не хотят лечить российского подростка, который попал в ДТП

Доктора в Таиланде отказываются от лечения подростка из России. Он попал в аварию на мопеде в Паттайе, сообщает Mash .

16-летний россиянин отправился поиграть в компьютерный клуб. Однако в тайской Паттайе начались гроза и шторм. Подросток потерял управление на дороге и попал в ДТП.

В аварии молодой человек заработал несколько переломов, повреждение внутренних органов и кровотечение. Местные доктора организовали операцию. У них получилось стабилизировать состояние парня. Согласно анализам, алкоголь перед тем, как сесть за руль, он не пил.

Страховка не покрыла полную стоимость операции. Тайские врачи не хотят дальше лечить россиянина или переводить его в другую больницу до того времени, пока близкие не оплатят услуги.

В РФ отправить тоже подростка не удастся — денег у близких просто нет. Подростка воспитывает мать-одиночка, уроженка Ульяновской области. Она работает учителем игры на скрипке в Паттайе.