15-летний подросток облил бензоколонку топливом и поджег в Москве

В Москве 15-летний юноша под влиянием мошенников совершил поджог топливной колонки на АЗС. Он облил оборудование бензином и поджег его, в результате чего сам пострадал, об этом сообщает «Осторожно, Москва» .

Происшествие с возгоранием произошло на заправке, расположенной на улице Космонавта Волкова. Поджигателем оказался школьник 2010 года рождения.

В итоге подросток и сам пострадал, получив легкие ожоги. Момент совершения преступления попал на видео. На опубликованных кадрах видно, как юноша подошел к одной из колонок на АЗС, поднял над ней канистру и вылил все ее содержимое на оборудование. Затем достал зажигалку и поджег. Пламя вспыхнуло мгновенно и сразу огненным столбом. Частично огонь перекинулся на одежду подростка, который тут же отбежал в сторону.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества» и ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Предварительно известно, что юноша пошел на преступление из-за угроз, которые поступали в адрес его семьи.

