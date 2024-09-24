15 бандитов в масках стреляли по людям возле кафе на Алтае

Около кафе в селе Боровиха на Алтае 15 неизвестных в масках устроили стрельбу по людям, сообщает SHOT .

Звуки выстрелов слышали около 3 часов ночи 22 сентября. В регионе объявили план «Перехват».

В селе толпа с оружием вышла из кустов. Бандиты начали стрелять из травматов. Затем они добивали жертв. В перестрелке пострадали пять жителей села. По предварительным сведениям, это был конфликт двух компаний.

С места преступления нападавшие скрылась на машине Honda Civic. Последний раз авто видели, когда оно ехало в направлении Барнаула. Злоумышленники могли сменить транспорт.

На сегодняшний день следователи точно установили личность одного из напавших. Им оказался 39-летний Сергей Ч., также разосланы ориентировки еще на двоих злоумышленников.