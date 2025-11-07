122 млн: в Москве мужчину подозревают в крупном мошенничестве

В Москве мужчина выдал себя за инвестора и похитил 122 миллиона

Правоохранительные органы Москвы завели уголовное дело против мужчины, выдававшего себя за инвестора: он обманул 23 человека на 122 миллиона рублей, сообщает «Царьград» .

«Обещания светлого финансового будущего обернулись для доверчивых граждан многомиллионными потерями. Мои коллеги из СО О МВД России по Тверскому району Москвы завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении жителя столицы», — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, подозреваемый обещал пострадавшим большие инвестиции и затем вымогал большие суммы денег. Дело направили в Тверской районный суд.

По данным следствия, мужчина участвовал в обучающих курсах по инвестированию, налаживая связи с другими слушателями, выдавая себя за преуспевающего бизнесмена и инвестора. Входя в доверие к людям, он убеждал их вложить средства в якобы прибыльные предприятия, обещая существенную выгоду. Так, одна предпринимательница из Санкт-Петербурга, поддавшись на его уговоры, перевела ему 7 миллионов рублей.

