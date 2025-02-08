120 человек эвакуировали из горящего здания Электрозавода в Москве

Сотрудники МЧС РФ продолжают активно работать на пожаре в здании бывшего Электрозавода, по оперативным данным, они спасли уже 50 человек, пишет ТАСС .

Еще 120 человек успели покинуть горящий корпус в момент, когда пожар разгорался. Остальным людям потребовалась помощь.

Очевидцы показали видео спасения людей. Сотрудники МЧС на спецтехнике подобрались к верхним этажам здания и разбивали окна, чтобы вывести всех, кто просил о помощи.

В больницу с признаками отравления попали три человека. Точная информация о случившемся выясняется.