сегодня в 14:55

12-летний зацепер прокатился на сцепке между вагонами в метро Москвы

В Москве на школьника составили протокол за то, что он хотел проехать между вагонами метро, сообщает «Москва с огоньком Live» .

Инцидент был записан на камеры видеонаблюдения. В кадре показана станция, где остановился состав. К поезду подбегает мальчик.

Когда двери закрываются, а состав начинает движение, ребенок залезает между вагонами, намереваясь проехать в таком положении. Машинист вовремя заметил это и остановил поезд.

Мальчика нашли, с ним провели беседу. На мать ребенка составили протокол.

Ранее на севере Санкт-Петербурга два молодых человека прокатились на крыше трамвая. Все полученные сведения были переданы в полицию для принятия мер.

