12-летний зацепер прокатился на сцепке между вагонами в метро Москвы
Фото - © скриншот
В Москве на школьника составили протокол за то, что он хотел проехать между вагонами метро, сообщает «Москва с огоньком Live».
Инцидент был записан на камеры видеонаблюдения. В кадре показана станция, где остановился состав. К поезду подбегает мальчик.
Когда двери закрываются, а состав начинает движение, ребенок залезает между вагонами, намереваясь проехать в таком положении. Машинист вовремя заметил это и остановил поезд.
Мальчика нашли, с ним провели беседу. На мать ребенка составили протокол.
Ранее на севере Санкт-Петербурга два молодых человека прокатились на крыше трамвая. Все полученные сведения были переданы в полицию для принятия мер.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.