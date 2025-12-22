12-летний ученик расстрелял директора школы в Турции
Фото - © Free Wind / Фотобанк Лори
12-летний ученик открыл стрельбу под директору школы в Турции. Пострадавшего мужчину экстренно госпитализировали, сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел на территории школы. Подросток выстрелил в мужчину из ружья. В тяжелом состоянии директор учебного заведения был доставлен в медучреждение.
Согласно данным местного издания Turkiye, правоохранительные органы задержали несовершеннолетнего стрелка и его отца. Силовики устанавливают все обстоятельства происшествия.
Ранее ученик с ножом напал на 41-летнего инструктора автошколы в Москве. Пострадавшего оперативно доставили в реанимацию.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.