«112»: опубликованы кадры задержания сбежавших из липецкой ИК-2 зэков

Telegram-канал « 112 » опубликовал кадры задержания двух заключенных, которые вечером 25 октября сбежали из липецкой исправительной колонии № 2. Нарушителей поймали в Тамбовской области — за ночь они успели преодолеть около 150 км.

На опубликованном видео сотрудники полиции уложили злоумышленников на землю, надели наручники и увели. Также преступникам «заломали» руки, чтобы те не сбежали.

«Суета какая-то. Полицейские „повязали“ обоих», — прокомментировал задержание один из местных жителей.

Остальные четыре преступника пока на свободе. Их ищут сотрудники полиции, Росгвардии и ФСБ.

Ранее против должностных лиц ИК-2 в Липецке возбудили уголовное дело о халатности. Из-за того, что они не доглядели, зэки смогли прорыть два подкопа и покинуть территорию тюрьмы.