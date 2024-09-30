«112»: кенгуренка Кроша похитили из зоопарка в Ярославле
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Неизвестные похитили кенгуренка по имени Крош из зоопарка Ярославля. Сотрудники не могут его найти, сообщает Telegram-канал «112».
К поискам Кроша присоединились сотрудники правоохранительных органов. Самостоятельно кенгуренок точно не мог сбежать. Он еще небольшой по размерам и полностью зависит от мамы.
Полицейские открыли уголовное дело. Если им не удастся оперативно разыскать Кроша, он может умереть.
Ранее у посетителя Московского зоопарка украли фамильный браслет. Он стоил 645 тыс. рублей.