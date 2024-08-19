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11 резервуаров разгерметизировались при пожаре на нефтебазе в Ростовской области

Одиннадцать разгерметизировались в результате пожара на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области после атаки украинских беспилотников, сообщает Mash .

В настоящее время крупное возгорание ликвидируют 457 сотрудников МЧС и 130 единиц спецтехники.

Накануне украинские военнослужащие беспилотниками атаковали промышленный склад в Пролетарке. В результате взрыва загорелось дизтопливо. Во время тушения пожара киевские боевики нанесли еще один удар.

Как сообщал губернатор Ростовской области Василий Голубев, в результате ликвидации крупного возгорания на нефтебазе пострадал 41 пожарный, специалисты работают в тяжелейших условиях.