11-летний мальчик из Подмосковья вместо рыбы поймал на крючок свой нос

В Пушкинскую больницу привезли 11-летнего мальчика, который случайно «поймал» на рыболовный крючок свой нос, когда закидывал удочку, сообщает Baza .

Ребенок рассказал, что во время рыбалки забрасывал удочку, но траектория крючка внезапно изменилась и он вошел в нос.

Сначала родители пытались вытащить крючок сами, но потом решили обратиться в больницу. Доктора провели жало крючка через крыло носа, разрезали его специнструментом, а потом достали крючок.

Как отметил заведующий ЛОР-отделением больницы Богдан Кулешов, в его 10-летней практике подобный случай первый.

Сейчас юный пациент чувствует себя хорошо. Он все еще любит рыбалку и пообещал, что уже скоро снова отправится к воде, но будет осторожнее.

Также подобный случай недавно произошел с 10-летниым мальчиком. Из-за неправильного заброса удочки приманка закрепилась у него на лице в трех местах — на губе, веках правого глаза и носу. Ребенка спасали врачи из Детского центра им. Рошаля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.