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11 человек спасли при тушении пожара в строящемся здании на северо-западе Москвы

Одиннадцать человек спасли при тушении пожара в строящемся здании на северо-западе столицы. В результате ЧП пострадали 4 человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

В субботу поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Народного Ополчения, дом № 33, к. 1. По прибытии пожарно-спасательных подразделений выяснилось, что произошло возгорание в вентиляционном коробе 19-ти этажного строящегося административного здания.

Сотрудники МЧС при тушении возгорания спасли 11 человек, еще четверых эвакуировали из здания. В результате происшествия пострадали 4 человека.

В 17:22 пожарно-спасательные расчеты ликвидировали возгорание на площади 40 кв. м.