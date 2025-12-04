10-летний школьник поплатился за то, что не слез с самоката на переходе в Москве
Кроссовер сбил 10-летнего самокатчика на пешеходном переходе на востоке Москвы
Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы
Кроссовер сбил 10-летнего ребенка на пешеходном переходе на востоке Москвы. Пострадавшего госпитализировали, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
ДТП произошло в четверг утром на улице Благуша. Водитель китайского кроссовера JAECOO совершил наезд на школьника, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись.
С различными травмами пострадавшего мальчика доставили в больницу.
Прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств аварии с участием несовершеннолетнего.
