10-летний школьник поплатился за то, что не слез с самоката на переходе в Москве

сегодня в 11:51

Кроссовер сбил 10-летнего самокатчика на пешеходном переходе на востоке Москвы

Кроссовер сбил 10-летнего ребенка на пешеходном переходе на востоке Москвы. Пострадавшего госпитализировали, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

ДТП произошло в четверг утром на улице Благуша. Водитель китайского кроссовера JAECOO совершил наезд на школьника, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись.

С различными травмами пострадавшего мальчика доставили в больницу.

Прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств аварии с участием несовершеннолетнего.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.