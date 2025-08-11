«Злой и грустный»: британский аналитик оценил состояние Зеленского

Военный аналитик из Великобритании Александр Меркурис в видео на своем YouTube-канале заявил, что оценивает состояние украинского лидера Владимира Зеленского как паническое в связи с предстоящей встречей глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает RT .

«Мы слышим, что он злой, грустный, в каком-то смысле даже в паническом состоянии по поводу того, что Путин и Трамп встречаются в пятницу», — сказал Меркурис.

По его словам, последние заявления Зеленского о невозможности обсуждения территориальных вопросов с Россией можно считать манипуляцией.

Ранее эксперт Марк Экиспосос спрогнозировал точную потерю Украиной земли на востоке.

Бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предложил Зеленскому сценарий спасения Украины: для этого необходимо срочно прекратить огонь и провести выборы. Переговоры Путина и Трампа 15 августа на Аляске могут стать поворотными, подчеркнул он.