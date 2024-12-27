Однажды гибридная война стран Запада против РФ завершится. Тогда можно будет руководствоваться фразой 20-летней давности о случившемся в Ираке: «Наказать Францию, игнорировать Германию, простить Россию», сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале .

Такая «лингвистическая триада» может быть использована в ситуации, когда закончится гибридная война Запада против РФ. Так, Москва может простить те слабые государства, которые под давлением США и Великобритании присоединились к антироссийской повестке, заявил Медведев.

Игнорировать нужно Соединенные Штаты. По мнению зампреда, в этом веке страны дружить не будут. При этом устраивать войну с США Россия тоже не станет, поскольку это может перерасти в третью мировую с применением ядерного оружия.

Наказать можно Европу, которая стала «злобной полоумной старухой» и основным оплотом русофобии во всем мире. Страны ЕС спровоцировали срыв стамбульских переговоров, введение санкций. Также государства «кормили демонов войны», игнорируя стороны конфликта.

Медведев считает, что Европу после окончания гибридной войны нужно наказать имеющимися средствами. Они должны быть как экономическими, так и гибридными, политическими. Также важно помогать возникающим в ЕС деструктивным процессам.

«Да здравствуют агрессивные погромщики на ее исторических улочках! Слава толпам мигрантов, творящих бесчинства и с ненавистью уничтожающих радужные европейские ценности!» — отметил Медведев.

Ранее зампред Совбеза РФ нелестно высказался об украинском президенте Владимире Зеленском. Он считает, что в ближайшее время история может слить главу режима соседней страны в «выгребную яму».