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Канадский журналист Аарон Мате заявил, что Украина 3 года назад в Стамбуле потеряла шанс на мир из-за давления Запада, сообщает RT .

По его мнению, в тот момент стороны были близки к достижению компромисса.

«Команда Байдена увидела огромную возможность использовать Украину для обескровливания или даже уничтожения России», — отметил он.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил распространившуюся в СМИ информацию, что 4 июня президент РФ Владимир Путин по телефону пообщался с американским лидером Дональдом Трампом.