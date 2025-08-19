Жизнь полна неприятных сюрпризов: Трамп ответил на вопрос о своем преемнике

Трамп: главы Европы беспокоятся из-за того, кто будет следующим президентом США

Главы стран Европы на переговорах 18 августа выражали беспокойство во время обсуждения того, кто может стать следующим американским президентом. Этот вопрос был поднят, рассказал глава США Дональд Трамп в разговоре с Fox News, сообщает РИА Новости .

Он добавил, что следующий американский президент вряд ли отменит пошлины Соединенных Штатов на товары из ЕС. При этом уже есть скамья возможных будущих преемников.

В списке, по мнению Трампа, находятся довольно талантливые люди. При этом, в правительстве могут появиться и новые талантливые политики.

Ранее Трамп не исключил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс выдвинет кандидатуру на пост следующего американского лидера, когда закончатся полномочия нынешнего. Отлично со своей работой справляется и госсекретарь Марко Рубио.