Жизнь полна неприятных сюрпризов: Трамп ответил на вопрос о своем преемнике
Главы стран Европы на переговорах 18 августа выражали беспокойство во время обсуждения того, кто может стать следующим американским президентом. Этот вопрос был поднят, рассказал глава США Дональд Трамп в разговоре с Fox News, сообщает РИА Новости.
Он добавил, что следующий американский президент вряд ли отменит пошлины Соединенных Штатов на товары из ЕС. При этом уже есть скамья возможных будущих преемников.
В списке, по мнению Трампа, находятся довольно талантливые люди. При этом, в правительстве могут появиться и новые талантливые политики.
Ранее Трамп не исключил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс выдвинет кандидатуру на пост следующего американского лидера, когда закончатся полномочия нынешнего. Отлично со своей работой справляется и госсекретарь Марко Рубио.