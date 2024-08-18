Жители Львова расплатились за нападение ВСУ на Курскую область

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Садовой: львовяне заплатили «страшную цену» за нападение ВСУ на Курскую область

Нападение украинских солдат на Курскую область РФ заставило заплатить львовян «страшную цену», приводит Газета.ру заявление мэра Львова Андрея Садового в соцсети Facebook*.

Он опубликовал снимок с похорон трех бойцов ВСУ. В публикации Садовой призвал жителей Львова не забывать о тех людях, которые отдают свои жизни за решения киевских властей.

Украинские войска начали атаковать Курскую область 6 августа. В этот день вооружившиеся западной техникой бойцы ВСУ незаконно перешли через российскую госграницу.

Ранее глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярева призвала людей не возвращаться в свои дома. Сначала нужно дать российским солдатам разобраться с противником.

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