Жители Львова расплатились за нападение ВСУ на Курскую область
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Нападение украинских солдат на Курскую область РФ заставило заплатить львовян «страшную цену», приводит Газета.ру заявление мэра Львова Андрея Садового в соцсети Facebook*.
Он опубликовал снимок с похорон трех бойцов ВСУ. В публикации Садовой призвал жителей Львова не забывать о тех людях, которые отдают свои жизни за решения киевских властей.
Украинские войска начали атаковать Курскую область 6 августа. В этот день вооружившиеся западной техникой бойцы ВСУ незаконно перешли через российскую госграницу.
Ранее глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярева призвала людей не возвращаться в свои дома. Сначала нужно дать российским солдатам разобраться с противником.
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