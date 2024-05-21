Жена президента Сирии Асма Асад откажется от публичных встреч из-за лейкемии

В Сирии президентская канцелярия сообщила, что временно первая леди страны Асма Асад перестанет появляться на публике из-за лечения лейкоза, пишет РИА Новости .

Асад уже прошла полное обследование и получила ряд назначений врача. Ей рекомендовали дистанцироваться от публичных мероприятий и больше времени уделять здоровью.

«После того как у первой леди Асмы Асад были обнаружены несколько симптомов и клинических признаков (болезни - ред.) и проведен комплексный ряд медицинских анализов и обследований, ей был поставлен диагноз «острый миелоидный лейкоз», — говорится в заявлении.

Проблемы со здоровьем у Асмы Асад начались в 2018 году. Тогда у нее обнаружили злокачественную опухоль груди, которую благополучно удалили. В августе 20219 года, согласно официальным заявлениям, Асад выздоровела.

С серьезной болезнью борется не только Асад, но и британская принцесса Кейт Миддлтон. Врачи диагностировали у нее рак. В настоящее время за здоровьем жены принца Уильяма следят высококлассные медики из команды Папы Римского.