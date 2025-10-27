Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович заявил, что официальный разрыв Соглашения между правительствами России и Украины о сотрудничестве в области культуры, науки и образования, принятый 10 сентября 2025 года, может привести к культурному «железному занавесу», сообщает RuNews24.ru .

По его словам, с геополитической перспективы данное постановление представляет собой продвижение к культурной и образовательной независимости России. Государство обретает шанс самостоятельно определять вектор развития образования, не обращая внимания на прошлые договоренности.

Расторжение договора устраняет устаревшие обязательства, тем самым подготавливая почву для продуктивного взаимодействия в будущем и налаживания новых связей, соответствующих современным политическим условиям.

В образовательной области это может способствовать более быстрому утверждению национальных эталонов и моральных принципов, что уже можно заметить по интеграции дисциплин, посвященных духовно-нравственному воспитанию, заключил специалист.

