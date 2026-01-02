Военная активность НАТО на границах Союзного государства РФ и Белоруссии может привести к непредсказуемой эскалации. Речь идет в том числе о прямом боевом столкновении, рассказала ТАСС глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

При этом большая часть представителей Запада не готовы обсуждать действия, которые могут отчасти снизить вероятные негативные последствия подобной деятельности. Пример такого деструктивного поведения — молчание Польши в ответ на призыв России начать консультации по поводу крушения якобы дронов РФ на территории страны, отметила дипломат.

Во время форума ОБСЕ Польша никак не отреагировала на предложение. При этом партнеры страны по НАТО и ЕС намекнули, что никакого профессионального разговора не будет.

По словам Ждановой, многие страны ЕС применяют фальшивый фактор российской угрозы. С помощью нее они пытаются сплотить ряды НАТО и Евросоюза вокруг продолжения военной поддержки Украины и санкционного давления на РФ.

Подобный курс выгоден для текущих элит в ЕС. Он считается единственным гарантом их политической выживаемости.

