Зеленский заявил о возобновлении обмена разведданными США с Украиной
Зеленский: Трамп разблокировал обмен разведданными с Украиной
Президент США Дональд Трамп разблокировал обмен разведданными с Киевом, заявил президент Украины Владимир Зеленский, его слова приводит RT.
«Обмен разведданными, которые нам нужны, разблокирован. Президент Трамп разблокировал», — заявил украинский политик во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Зеленский добавил, что Киев хочет отслеживать запуск баллистических ракет ВС РФ, но пока эти данные предоставляют американцы.
Ранее Макрон заявил о поставке Украине ракет «Мистраль» и истребителей «Мираж».