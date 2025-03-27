Зеленский заявил о возобновлении обмена разведданными США с Украиной

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Президент США Дональд Трамп разблокировал обмен разведданными с Киевом, заявил президент Украины Владимир Зеленский, его слова приводит RT .

«Обмен разведданными, которые нам нужны, разблокирован. Президент Трамп разблокировал», — заявил украинский политик во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Зеленский добавил, что Киев хочет отслеживать запуск баллистических ракет ВС РФ, но пока эти данные предоставляют американцы.

Ранее Макрон заявил о поставке Украине ракет «Мистраль» и истребителей «Мираж».