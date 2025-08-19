Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным

Ключевым требованием Киева остаётся личный формат переговоров — Зеленский настаивает, что обсуждение территориальных вопросов возможно только «один на один».

При этом Украина готова начать диалог без предварительного перемирия, что ранее было ключевым условием.

Параллельно украинская сторона форсирует переговоры о военных гарантиях. Зеленский заявил, что детали пакета безопасности будут согласованы в течение 10 дней, а его основу должен составить контракт на поставки оружия на 90 млрд долларов.

Эти планы, как отмечается, обсуждались во время недавней встречи с американским президентом Дональдом Трампом, который ранее подтвердил, что основную нагрузку по гарантиям возьмут на себя европейские страны при координации с США.