Зеленский заявил, что Украине предстоит завершить конфликт с Россией

Американский президент Дональд Трамп заявил, что готов возобновить диалог с украинским лидером Владимиром Зеленским, если тот перестанет критиковать президента России Владимира Путина и четко заявит о стремлении к мирному урегулированию конфликта, сообщает РИА Новости .

«Он должен сказать: „Я хочу заключить мир. Я не хочу больше вести войну“. Его народ умирает. У него нет козырей, поймите это наконец», — сказал он.

Во время встречи с Трампом Зеленский заявил, что против прекращения огня в конфликте с Россией, так как считает, что это не даст результата и Москва нарушит договоренность. После этого Трамп накричал на Зеленского и заявил, что у Украины заканчиваются солдаты, а сам он хочет остановить конфликт, чтобы спасти жизни людей и не тратить миллионы долларов на украинский кризис.

В итоге Трамп и Зеленский поссорились. Трамп назвал украинского коллегу stupid president, что в переводе на русский язык звучит как «тупой президент». Позднее Зеленский покинул Белый дом раньше предполагаемого времени.