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Зеленский заявил, что Литва передала Украине шесть систем ПВО

Владимир Зеленский в Telegram-канале заявил, что Литва передала Украине шесть систем противовоздушная обороны.

«Есть новые системы ПВО от Литвы — [их] шесть», — отметил он.

О каких именно системах идет речь не уточняется.

Ранее спикер литовского сейма Саулюс Сквернялис призвал создать альтернативу НАТО в виде военного союза государств, у которых есть выход в Балтийское море.

По словам политика, это станет неким «планом Б» в случае, если европейцы останутся без поддержки США. Сквернялис опасается, что Вашингтон «под давлением Москвы» может вывести воинские контингенты из Прибалтики.