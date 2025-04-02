Зеленский заявил, что Литва передала Украине шесть систем ПВО
Владимир Зеленский в Telegram-канале заявил, что Литва передала Украине шесть систем противовоздушная обороны.
«Есть новые системы ПВО от Литвы — [их] шесть», — отметил он.
О каких именно системах идет речь не уточняется.
Ранее спикер литовского сейма Саулюс Сквернялис призвал создать альтернативу НАТО в виде военного союза государств, у которых есть выход в Балтийское море.
По словам политика, это станет неким «планом Б» в случае, если европейцы останутся без поддержки США. Сквернялис опасается, что Вашингтон «под давлением Москвы» может вывести воинские контингенты из Прибалтики.